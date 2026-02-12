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Психологический клуб «Посиделки»

Циферблат на Маяковской, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Формат, на котором ты вместе с психологом исследуешь психологию межличностных отношений, открыто подискутируешь по теме с возможностью быть услышанными, выполнишь мини-упражнения для закрепления новых знаний и развития навыков и встретишь своих единомышленников:) На ближайшей встрече обсудишь, как гендерные стереотипы вредят межличностным отношениям. Затронешь основы гендерной психологии, чтобы развеять мифы, закрепившиеся в системе требований и ожиданий от мужчин и женщин. Разрешишь себе быть настоящими и все участники коллективно поддержат друг друга. Стоимость: Донат 700 руб. + тариф Циферблата на Маяковской (4,5 руб. минута/270руб. час)

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