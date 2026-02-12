Формат, на котором ты вместе с психологом исследуешь психологию межличностных отношений, открыто подискутируешь по теме с возможностью быть услышанными, выполнишь мини-упражнения для закрепления новых знаний и развития навыков и встретишь своих единомышленников:) На ближайшей встрече обсудишь, как гендерные стереотипы вредят межличностным отношениям. Затронешь основы гендерной психологии, чтобы развеять мифы, закрепившиеся в системе требований и ожиданий от мужчин и женщин. Разрешишь себе быть настоящими и все участники коллективно поддержат друг друга. Стоимость: Донат 700 руб. + тариф Циферблата на Маяковской (4,5 руб. минута/270руб. час)