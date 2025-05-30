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Психологический анализ кино-персонажей

Циферблат, Солянский проезд, 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр отрывков фильмов «Дьявол носит Prada» и «Паразиты» + разбор персонажей и социальных ситуаций, в которые они попадают. Для тех, кому интересно посмотреть на фильмы с новых сторон и получить социально-психологические навыки. Ведущий: киноман, руководитель команд в десятки человек, коуч по межличностной коммуникации. Программа разработана в содружестве с профессиональным психологом.

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