Просмотр отрывков фильмов «Дьявол носит Prada» и «Паразиты» + разбор персонажей и социальных ситуаций, в которые они попадают. Для тех, кому интересно посмотреть на фильмы с новых сторон и получить социально-психологические навыки. Ведущий: киноман, руководитель команд в десятки человек, коуч по межличностной коммуникации. Программа разработана в содружестве с профессиональным психологом.