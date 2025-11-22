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  1. Москва
  2. События

Психологическая игра «Хочу, Могу и Буду»

Уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

У каждого из нас есть цели, которые сложно достичь. Причина в мировоззрении — сумме знаний, опыта, привычек и убеждений. Однако знать — мало, нужно действовать ежедневно. Именно это и предлагает игра, эффект которой продлен во времени. Задачи игры: — Увидеть сценарии поведения, по которым ты ходишь по жизни — Осознать убеждения, которые тормозят в реализации задуманного — Сформировать установки, которые ведут к цели — Увидеть ресурсы и препятствия на пути к достижению цели — Показать, куда ты движешься подсознательно — С удовольствием и полезно провести досуг в компании единомышленников Что ты получишь от игры: — Ясное и чёткое понимание своих целей — Стратегию достижения своей цели — Мотивацию, желание делать первые шаги в направлении к цели По итогам игры участники получают представление о том, какие установки, убеждения и действия мешают им в достижении поставленных целей и практические навыки, дающие возможность изменить привычные жизненные стратегии.

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