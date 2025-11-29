ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Проявляем плёнку в пиве и фиксируем в рассоле

Фотолаборатория Луч, улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Самый хмельной мастер-класс, где: – Пиво станет проявителем (да, его можно будет употреблять для вдохновения!) – Рассол превратится в фиксаж (огурчиками можно закусить!) – Ты узнаешь о всех этапах проявки пленки, и твои снимки приобретут уникальный характер! В итоге ты унесёшь домой не только проявленную плёнку, но и безумные истории для друзей.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста