Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Самый хмельной мастер-класс, где: – Пиво станет проявителем (да, его можно будет употреблять для вдохновения!) – Рассол превратится в фиксаж (огурчиками можно закусить!) – Ты узнаешь о всех этапах проявки пленки, и твои снимки приобретут уникальный характер! В итоге ты унесёшь домой не только проявленную плёнку, но и безумные истории для друзей.
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