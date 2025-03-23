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  1. Москва
  2. События

Pro.выгорание

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1700₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как ты сейчас? Устал(а)? Нет энергии? Нет желания что-то делать? Кажется, что ничего не происходит и ничего не изменится? Возможно у тебя выгорание, возможно, и нет. Что такое выгорание, кто в нём виноват, а главное, как с ним бороться, поговоришь на семинаре (практики будет много). Что будешь делать: - узнаешь, что такое выгорание - поймёшь, какие бывают виды выгорания и почему выгорание бывает не только на работе - разберёшь выгорание по компонентам - увидишь, как оно развивается - узнаешь, как выглядит и чувствует себя выгоревший человек - протестируешь себя на выгорание и удовлетворённость жизнью - разберешься в разнице между простой усталостью, выгоранием и депрессией - и главное — поймёшь, что с этим делать Некоторые задания на семинаре участники будут выполнять индивидуально, а некоторые в группах. Автор и ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр.

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