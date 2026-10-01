Совместное творчество — это мини-санаторий для твоей психики. Это важное умение самому создавать себе радостные события в череде будней. Это возможность поддержать свой потенциал общей энергетикой места встречи и унести домой искрометный проволочный результат. Даты: — вторник, 20 октября, 18:30 — среда, 21 октября, 18:30