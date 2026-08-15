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Провокатор Маркет

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1, стр. 13

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Про событие

Лето в Москве бывает разное. Иногда — пробка на Тверской и душный офис с жалюзи. А иногда — атмосфера Латинской Америки, танцы на горячем асфальте, еда с огоньком, локальные бренды с характером и ты, выбирающий между панамой и сумкой, пока качаешь бёдрами. А ещё приедут тату-мастера. Можно будет не только обновить гардероб, но и уйти с новым рисунком. В эскизах — всё от традиционных татуировок до тонких и деликатных работ. 15-16 августа с 12:00 до 21:00

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