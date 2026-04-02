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Кино
Про событие
Семейная пара с маленькой дочерью едет ночью домой, когда у них ломается машина. Пока местный житель помогает с починкой, его брат Вахид по скрипу протеза отца семейства узнаёт человека, пытавшего его в тюрьме, но чьего лица он не видел. Вахид похищает негодяя и уже почти хоронит живьём, но в последний момент начинает сомневаться, не ошибся ли он. Чтобы подтвердить личность пленника, мужчина отправляется на поиски других бывших узников режима.
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