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Простая случайность

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Семейная пара с маленькой дочерью едет ночью домой, когда у них ломается машина. Пока местный житель помогает с починкой, его брат Вахид по скрипу протеза отца семейства узнаёт человека, пытавшего его в тюрьме, но чьего лица он не видел. Вахид похищает негодяя и уже почти хоронит живьём, но в последний момент начинает сомневаться, не ошибся ли он. Чтобы подтвердить личность пленника, мужчина отправляется на поиски других бывших узников режима.

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