Семейная пара с маленькой дочерью едет ночью домой, когда у них ломается машина. Пока местный житель помогает с починкой, его брат Вахид по скрипу протеза отца семейства узнаёт человека, пытавшего его в тюрьме, но чьего лица он не видел. Вахид похищает негодяя и уже почти хоронит живьём, но в последний момент начинает сомневаться, не ошибся ли он. Чтобы подтвердить личность пленника, мужчина отправляется на поиски других бывших узников режима.