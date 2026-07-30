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«Простая история» Дэвида Линча: показ с лекцией

Кофейня «Кароче Кофе», Старокирочный переулок, 16/2с1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Отличный фильм для знакомства с режиссёром, если ты не привык к его дикому и странному, а для кого-то шанс пересмотреть любимую картину. На лекции расскажут про Дэвида Линча, его кино и творческий путь. Элвин Стрэйт, доживающий последние годы в тихом провинциальном городке, отправляется в путь, чтобы повидаться со своим старшим братом Лайлом, пережившим сердечный приступ. Элвин покупает подержанную газонокосилку и отправляется в путь через два штата. Его ждут случайные придорожные знакомства, помощь добрых людей и, наконец, встреча с братом. Просмотр в оригинале с субтитрами Стоимость: 750 рублей + заказать любой напиток в кофейне Запись в ТГ

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