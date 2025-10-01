Археолог Ангус обнаруживает в Англии загадочный череп. Когда он вместе с Евой и Мэри отправляется на праздник в замок Лорда Джеймса, чувственная и змееподобная Леди Сильвия похищает череп и относит его в тайник своего готического замка, где предается акту эротического поклонения языческому Богу — белому червю. Леди Сильвия — непревзойденная жрица зла, вампирша, виртуозно заманивающая невинных жертв на свой кровавый алтарь. Ее кошачьи повадки, сексуальные уловки, готовность и способность осуществить дичайшие мечты — все эти чары направлены на Еву, поскольку червь жаждет сладкой девственной плоти, а Ева — самая доступная жертва. Очень эстетский, пижонский и такой британский-британский фолк-хоррор. В наличии Хью Грант (1 штука) и двенадцатый Доктор Кто (1 штука). После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.