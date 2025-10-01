ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Просмотр: «Логово белого червя»

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Археолог Ангус обнаруживает в Англии загадочный череп. Когда он вместе с Евой и Мэри отправляется на праздник в замок Лорда Джеймса, чувственная и змееподобная Леди Сильвия похищает череп и относит его в тайник своего готического замка, где предается акту эротического поклонения языческому Богу — белому червю. Леди Сильвия — непревзойденная жрица зла, вампирша, виртуозно заманивающая невинных жертв на свой кровавый алтарь. Ее кошачьи повадки, сексуальные уловки, готовность и способность осуществить дичайшие мечты — все эти чары направлены на Еву, поскольку червь жаждет сладкой девственной плоти, а Ева — самая доступная жертва. Очень эстетский, пижонский и такой британский-британский фолк-хоррор. В наличии Хью Грант (1 штука) и двенадцатый Доктор Кто (1 штука). После просмотра обсудишь кино и поделишься впечатлениями. Регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста