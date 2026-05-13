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Просмотр и обсуждение «Новая волна»

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Париж, 1959 год. Жан-Люк Годар — единственный из славной редакции Cahiers du Cinéma, кто пока не снял собственное кино как режиссёр. Возраст («Мне уже 29!») и эго поджимают — так что когда с помощью уже прославившихся Трюффо и Шаброля критику удаётся заручиться поддержкой продюсера Жоржа Де Борегара, он решает, что медлить нельзя. И пускается в работу над своим дебютом «На последнем дыхании». Об этом фильме можно говорить долго. Это абсолютная машина времени: те же кафе из годаровских фильмов, тот же чёрно-белый Париж, а синефильские шутки превращают ленту в чудесное кино о кино, в которое попросту  невозможно не влюбиться. После показа обязательно обсудят. Просмотр в оригинале с субтитрами.

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