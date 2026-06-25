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Культовый фильм великого Джима Джармуша. Мистический триллер, но и радикальный вестерн. Рок-звёзды в комических ролях. Умопомрачительный саундтрек Нила Янга. Бессмертное кино. Просмотр и обсуждение картины вместе с преподавателем Московской школы кино и Высшей школы экономики, театроведом, историком кино, кинокритиком, кандидатом искусствоведения Зарой Абдуллаевой. Кураторы встреч — филологи Полина Герасимова и Полина Мякина.
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