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Просмотр и обсуждение фильма «Мертвец» с кинокритиком

Дом Телешова, Покровский бульвар, 16-18с4-4А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Культовый фильм великого Джима Джармуша. Мистический триллер, но и радикальный вестерн. Рок-звёзды в комических ролях. Умопомрачительный саундтрек Нила Янга. Бессмертное кино. Просмотр и обсуждение картины вместе с преподавателем Московской школы кино и Высшей школы экономики, театроведом, историком кино, кинокритиком, кандидатом искусствоведения Зарой Абдуллаевой. Кураторы встреч — филологи Полина Герасимова и Полина Мякина.

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