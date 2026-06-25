Культовый фильм великого Джима Джармуша. Мистический триллер, но и радикальный вестерн. Рок-звёзды в комических ролях. Умопомрачительный саундтрек Нила Янга. Бессмертное кино. Просмотр и обсуждение картины вместе с преподавателем Московской школы кино и Высшей школы экономики, театроведом, историком кино, кинокритиком, кандидатом искусствоведения Зарой Абдуллаевой. Кураторы встреч — филологи Полина Герасимова и Полина Мякина.