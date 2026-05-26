Показ культового независимого фильма гонконгского кино — «Сделано в Гонконге» режиссёра Фрут Чана. Это яркая, нервная и поэтичная история о молодости, любви и безысходности на фоне переломного исторического момента. Главный герой — молодой парень состоит в банде, которая промышляет мелким хулиганством, рэкетом и грабежами. Он проводит все дни на улице в компании своего умственно отсталого друга Сильвестра, которого оберегает от нападок окружающих. Однажды Сильвестр находит труп девушки, которая покончила с собой, оставив предсмертную записку. Он отдаёт эту записку Муну. Этот случай заставляет его задуматься над собственной жизнью.