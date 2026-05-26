ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Просмотр фильма «Сделано в Гонконге»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ культового независимого фильма гонконгского кино — «Сделано в Гонконге» режиссёра Фрут Чана. Это яркая, нервная и поэтичная история о молодости, любви и безысходности на фоне переломного исторического момента. Главный герой — молодой парень состоит в банде, которая промышляет мелким хулиганством, рэкетом и грабежами. Он проводит все дни на улице в компании своего умственно отсталого друга Сильвестра, которого оберегает от нападок окружающих. Однажды Сильвестр находит труп девушки, которая покончила с собой, оставив предсмертную записку. Он отдаёт эту записку Муну. Этот случай заставляет его задуматься над собственной жизнью.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)
по подписке
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
по подписке
Осень в доме Нирнзее
Осень в доме Нирнзее
по подписке
Психология кино: «Неизбранные дороги»
Психология кино: «Неизбранные дороги»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста