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Просмотр фильма «Преследование»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ дебютного полнометражного фильма Кристофера Нолана — «Преследование». Неонуарный триллер, в котором уже можно увидеть многие темы и приёмы, ставшие визитной карточкой режиссёра. Коротко о фильме: Безработный молодой писатель проводит время, следя за незнакомцами на улицах Лондона в поисках вдохновения для своих будущих произведений. Однажды он привлекает внимание харизматичного вора по имени Кобб, который втягивает его в опасную игру, где границы между наблюдателем и участником начинают стремительно исчезать.

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