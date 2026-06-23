Показ дебютного полнометражного фильма Кристофера Нолана — «Преследование». Неонуарный триллер, в котором уже можно увидеть многие темы и приёмы, ставшие визитной карточкой режиссёра. Коротко о фильме: Безработный молодой писатель проводит время, следя за незнакомцами на улицах Лондона в поисках вдохновения для своих будущих произведений. Однажды он привлекает внимание харизматичного вора по имени Кобб, который втягивает его в опасную игру, где границы между наблюдателем и участником начинают стремительно исчезать.