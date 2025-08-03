Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить - на экране Still StandUp Club. Смотри, как в одном доме уживаются любовь, театр и запечённая рыба. Фильм с близким нашему (Кавёр напоминает, что клуб находится на Покровской) сердцу названием — «Покровские ворота»