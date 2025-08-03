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Просмотр фильма «Покровские ворота»

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

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Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить - на экране Still StandUp Club. Смотри, как в одном доме уживаются любовь, театр и запечённая рыба. Фильм с близким нашему (Кавёр напоминает, что клуб находится на Покровской) сердцу названием — «Покровские ворота»

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