Просмотр фильма «Покровские ворота»
улица Покровка, 17с5
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
Фильмы и мультики, которые ты мог пропустить - на экране Still StandUp Club. Смотри, как в одном доме уживаются любовь, театр и запечённая рыба. Фильм с близким нашему (Кавёр напоминает, что клуб находится на Покровской) сердцу названием — «Покровские ворота»
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