О фильме: 1980-е годы. Молодая пловчиха Лидия, выросшая среди насилия, алкоголя и наркотиков, получает грант на обучение в Техасе благодаря своим успехам в спорте. Девушка пытается найти себя во время учёбы в университете, однако психологические травмы детства разрушают её мечты о спортивной славе. Лидия начинает жизнь сначала и поступает в Орегонский университет, чтобы учиться литературе, и встречает там близких ей по духу людей. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.