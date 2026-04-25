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«Прощай, бабка»: закрытие бара

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В честь закрытия бара тебе передадут его в твоё полное распоряжение — на один вечер он становится самоуправляемой территорией. Это вечер для тех, кто когда-нибудь мечтал открыть свой бар, придумать меню, включить свою музыку и позвать всех за стол. На входе каждый гость вытягивает роль и попадает в одну из четырёх команд: бар, декор, кухня, программа. А дальше начинается коллективное безумие. Все участники придумают как украсить бар, какие подать напитки и закуски, какие конкурсы и интерактивы провести. Всё, что найдётся в баре — в твоём распоряжении. Никакого готового сценария нет. Есть только правила игры и свобода сделать этот вечер своим. А в финале в лучших традициях будут песни, танцы и немного ностальгии. Дресс-код вечера: «Богема на прощании». Немного нарядно и драматично. Бархат, шёлк, блеск, крупные украшения. Главное — выглядеть так, будто это твой бар. Потому что на один вечер так и будет.

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