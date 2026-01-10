Пропащие ребята
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 1₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Лекция-просмотр фильма на английском с русскими субтитрами вместе с каналом киномикон. Пропащие ребята — культовый вампирский фильм 1987 года о подростках в маленьком калифорнийском городке, где по ночам происходит что-то очень странное. Перед просмотром узнаешь, как в 1980-е Голливуд переосмыслил образ вампира: от классического монстра к обаятельному и опасному герою для нового поколения MTV. Вход — любая сумма от 1р + регистрация в лс в тг у организатора. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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