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Прогнозы

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Прогнозы на эту пятница такие: откроет Elektrofelina, даже скорее с пинка раскроет. После полуночи Prishelets лайвом — приедет из Петербурга. В прайм Caspian Kid (1/2 Poima), и ещё один лайв из Питера — Basic7. Утренний Sorv (Exarde Records). LineUp: Sorv Elektrofelina Prishelets Basic7 Caspian

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