Прогнозы на эту пятница такие: откроет Elektrofelina, даже скорее с пинка раскроет. После полуночи Prishelets лайвом — приедет из Петербурга. В прайм Caspian Kid (1/2 Poima), и ещё один лайв из Питера — Basic7. Утренний Sorv (Exarde Records). LineUp: Sorv Elektrofelina Prishelets Basic7 Caspian