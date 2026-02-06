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Прогнозы на эту пятница такие: откроет Elektrofelina, даже скорее с пинка раскроет. После полуночи Prishelets лайвом — приедет из Петербурга. В прайм Caspian Kid (1/2 Poima), и ещё один лайв из Питера — Basic7. Утренний Sorv (Exarde Records). LineUp: Sorv Elektrofelina Prishelets Basic7 Caspian
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