В рамках ноябрьского фестиваля российского вина Folk Team приглашает на третий гастрономический ужин с винодельней «Сенетх». 20 ноября в ресторане Folk винодел хозяйства Фархад Нагдалиев представит вина из автохтонных сортов вместе с гастрономическим сопровождением от шеф-повара. Весь ноябрь в пяти проектах ресторанной группы Folk Team представлены вина 11 хозяйств из разных регионов страны, а по четвергам проходят специальные ужины с виноделами, где гости могут лично познакомиться с создателями и продегустировать их творения. 20 ноября состоится ужин с Senetkh –– небольшой бутиковой винодельни вблизи Анапы, которая следует принципам минимального вмешательства, сохраняя природный характер терруара. Специализируясь на автохтонных кубанских и кавказских сортах, хозяйство выпускает вина в двух линейках — сортовой и коллекционной «Два дубка». «Профессор» винодельни (так называют Фархада Нагдалиева единомышленники за его фундаментальный подход) представит гостям ужина палитру вин – от ароматных белых и элегантного розового до структурированных красных, созданных из автохтонных сортов, таких как Хихви, Ркацители, Саперави и Красностоп Золотовский. Шеф-повар Folk Андрей Пищулин отвечает за гастрономическое сопровождение ужина. В меню — хурма с козьим сыром, крудо из сибаса с узбекским лимоном и другие блюда, которые составят пару винам «Сенетх». Меню: Welcome Senetkh Sparkling RkatsitelI Nuage 1 курс — Senetkh Khikhvi 2023: Хурма / козий сыр 2 курс — Senetkh White Blend Two Oaks 2023: Крудо из сибаса / узбекский лимон 3 курс — Senetkh Chou-Chou Rose 2023: Печеная свекла / брынза / ореховый соус 4 курс — Senetkh Saperavi Two Oaks 2023: Пастрами / корнеплоды 5 курс — Senetkh Krasnostop Two Oaks 2022: Томленый ягненок / печеные овощи