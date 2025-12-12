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Профайлинг

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский пер., 11/11

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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+

Про событие

Внимание: новое место проведения. С недавних пор современный лексикон обогатился терминами «профайлинг» и «профайлер». Причём эти слова ассоциируются уже теперь не только с расследованием загадочных преступлений, но и с различными психотехниками консультирования и даже бизнес-процессами. А уж детективные сериалы и шагу не могут ступить без персонажа-профайлера. Интернет пестрит информацией о возможностях профайлинга, а многочисленные курсы и академии предлагают обучение на профайлера всем желающим за максимально короткие сроки. Так что же такое профайлинг? Поговорят об этом на лекции, носящей одноименное название. Кто рассказывает? Дмитрий Миронов. Кандидат психологических наук, автор диссертации «Психологическое обеспечение раскрытия серийных убийств». Старший оперуполномоченный по особо важным делам Отдела по раскрытию убийств Московского уголовного розыска (в отставке). Консультант Главного управления уголовного розыска МВД России, эксперт-спикер федеральных СМИ и интернет-медиа.

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