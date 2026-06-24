История расскажет о киборге Бато и его напарнике Тогусе, которые расследуют дело о секс-роботах, внезапно начавших жестоко убивать своих владельцев. В ходе расследования выясняется, что корпорация тайно копировала в кукол души похищенных детей ради придания им «живых» качеств. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.