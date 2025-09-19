Это не просто столичный музыкальный фестик , где юность взрывается как фейерверк! Тут всё — от бунтарского веселья до эпических воспоминаний, что будут гнездиться в голове как настойчивый джедай: «А вдруг это было всего лишь… дежавю?» Кто выступит? Рахманов неаринаменя нонконформистка кто такой ильдар При уч. Хорового проекта «Мелоритмы» В миксе: Сборная «7 Б» — dj родительный, dj винительный, dj дательный… и конечно же, dj творительный. Дресс-код — школьный, потому что это будет возвращение к первому свиданию с детством — и да, можешь принести свою смешную школьную форму, а можно и без неё, главное — с духом бунтарства!