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Продлёнка

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 899₽ до 1499₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Это не просто столичный музыкальный фестик , где юность взрывается как фейерверк! Тут всё — от бунтарского веселья до эпических воспоминаний, что будут гнездиться в голове как настойчивый джедай: «А вдруг это было всего лишь… дежавю?» Кто выступит? Рахманов неаринаменя нонконформистка кто такой ильдар При уч. Хорового проекта «Мелоритмы» В миксе: Сборная «7 Б» — dj родительный, dj винительный, dj дательный… и конечно же, dj творительный. Дресс-код — школьный, потому что это будет возвращение к первому свиданию с детством — и да, можешь принести свою смешную школьную форму, а можно и без неё, главное — с духом бунтарства!

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