Мультижанровый фестиваль электронной музыки, вдохновлённый творчеством The Prodigy. Артисты: Lady Waks, M.E.G, Teddy Killerz, Gancher & Ruin, Gydra, Symbol, Chinarev, Gordy, Saint Rider, Dzhura, Addams, Matrosov MJ, Virus19xx, Burger. 9 часов музыки в самом масштабном клубе столицы, 3 танцпола, 30 артистов. Фотовыставка, лекторий, квизы. Проводится в честь 26-летия российского фан-сообщества. Не является концертом группы The Prodigy.