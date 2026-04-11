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Продиджи (Prodigy)

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

от 2600₽ до 9000₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Мультижанровый фестиваль электронной музыки, вдохновлённый творчеством The Prodigy. Артисты: Lady Waks, M.E.G, Teddy Killerz, Gancher & Ruin, Gydra, Symbol, Chinarev, Gordy, Saint Rider, Dzhura, Addams, Matrosov MJ, Virus19xx, Burger. 9 часов музыки в самом масштабном клубе столицы, 3 танцпола, 30 артистов. Фотовыставка, лекторий, квизы. Проводится в честь 26-летия российского фан-сообщества. Не является концертом группы The Prodigy.

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