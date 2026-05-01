Приходи поболтать о том, что может сделать тебя одновременно очень счастливым и очень несчастным — об отношениях. Из всех сфер жизни отношения, вероятно, самая сложная. И на то есть несколько причин. Нас никто не учит нормальным отношениям. Редко в каких семьях с детьми говорят об этом, и, к сожалению, не во всех семьях мы можем увидеть положительный пример и учиться на нём. Тема отношений окружена огромным количеством мифов, которые складываются из «народного творчества» и творчестве разного рода «психологов» и «коучей». В отношениях всегда минимум два человека. Бывает достаточно сложно принять тот факт, что не ты один несёшь ответственность за всё и не на всё можешь влиять, бывает достаточно сложно. Чтобы разобраться в этой объёмной теме, проведут семинар «ПРО.Отношения», на котором затронут основные моменты, связанные с отношениями и обсудят сложные, часто противоречивые вопросы. О чём будут говорить? — почему людям вообще нужны отношения и всем ли они нужны; — как детский опыт привязанности влияет на наши отношения во взрослом возрасте; — какие бывают расстройства привязанности и что с ними делать; — как мы выбираем партнёров; — почему может быть сложно войти в отношения; — почему возникают сложности в отношениях; — секс и сексуальньость; — когда отношения надо заканчивать. Это не лекция, а скорее семинар — обсуждение, на котором ты сможешь активно участвовать и говорить. Автор и ведущая — Яна Михеева. психолог, игропрактик, когнитивно-поведенческий терапевт, автор трансформационных игр. метро Баррикадная Регистрация в ТГ