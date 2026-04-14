Танцевально-драматический спектакль. Это не спектакль, это магия в чистом виде. И точка соприкосновения — твоё сердце. Главная соблазнительница вечера: Рита Крон. Она не просто играет роль, она — Купидона с 20-летним стажем. Эта очаровательная актриса знает об отношениях всё. Абсолютно всё. Она будет играть с залом, с чувствами и с судьбами так, как может только настоящий мастер. В программе: Живой вокал, от которого мурашки по коже. Хореография, ломающая стереотипы (от страстных ритмов до современной пластики). Симбиоз реальности и магии. Это честный разговор о нас сегодняшних, упакованный в невероятно красивую обёртку.