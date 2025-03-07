ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Привет

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сольный концерт с живым составом и большой концертной программой. Фаталистичная и трогательная поп-музыка из нового альбома группы «Привет» — «Мы не знаем, что это такое» и не только. Любимые боевики, новая мистическая поп-музыка и наивные песни из раннего творчества коллектива. Приходи почувствовать невероятную атмосферу новых песен, погрустить, потанцевать и спеть любимые песни.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Ночь Рока. Rocklike
Ночь Рока. Rocklike

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста