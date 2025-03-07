Сольный концерт с живым составом и большой концертной программой. Фаталистичная и трогательная поп-музыка из нового альбома группы «Привет» — «Мы не знаем, что это такое» и не только. Любимые боевики, новая мистическая поп-музыка и наивные песни из раннего творчества коллектива. Приходи почувствовать невероятную атмосферу новых песен, погрустить, потанцевать и спеть любимые песни.