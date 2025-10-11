ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Пристанище. Кода

Триумф
ул. Ильинка, 3/8 строение 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка красноярской художницы Элины Гусаровой. В экспозицию войдут фотографии, текстильные инсталляции, звук и фотокнига. Сквозной линией проекта стало исследование внутренней свободы и сил, которые создают и изменяют сообщества, идентичность и историю. В основе проекта лежит феномен Красноярских Столбов — сиенитовых скал на границе города и тайги, где с XIX века существует традиция свободного скалолазания. Здесь сформировалась особая субкультура «столбистов» со своими ритуалами, легендами и образом жизни. С 2015 года Элина Гусарова документирует это сообщество: от первых фотофиксаций как наблюдатель — до глубокого исследования связей человека с природным и культурным ландшафтом как участник. На протяжении десяти лет проект разросся от хроники повседневной жизни до мифотворчества, вобрав в себя фотосерии, собранные мифы и песни, фотокнигу «ЭОС» и новые текстильные объекты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста