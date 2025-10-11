Выставка красноярской художницы Элины Гусаровой. В экспозицию войдут фотографии, текстильные инсталляции, звук и фотокнига. Сквозной линией проекта стало исследование внутренней свободы и сил, которые создают и изменяют сообщества, идентичность и историю. В основе проекта лежит феномен Красноярских Столбов — сиенитовых скал на границе города и тайги, где с XIX века существует традиция свободного скалолазания. Здесь сформировалась особая субкультура «столбистов» со своими ритуалами, легендами и образом жизни. С 2015 года Элина Гусарова документирует это сообщество: от первых фотофиксаций как наблюдатель — до глубокого исследования связей человека с природным и культурным ландшафтом как участник. На протяжении десяти лет проект разросся от хроники повседневной жизни до мифотворчества, вобрав в себя фотосерии, собранные мифы и песни, фотокнигу «ЭОС» и новые текстильные объекты.