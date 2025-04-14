Стравинский говорил про Антонио Вивальди, что он 500 раз написал один и тот же концерт. Ансамбль солистов Inter Nos берётся предметно доказать, что это не так. В программе вечера — исключительно разнообразные концерты Вивальди. Концерт для струнных и континуо соль мажор, RV 146 — образец лёгкого и радостного барочного concerto ripieno без ярко выраженного солиста. Концерт для скрипки, органа и струнных ре минор RV 541, напротив, сталкивает двух совершенно разных «героев», орган и скрипку, иллюстрируя влияние церковной музыки — премьеры таких сочинений чаще всего проходили в венецианских церквях и капеллах (в ДК Рассвет будет исполняться версия для клавира). Концерт для скрипки и виолончели си-бемоль мажор, RV 547 — ещё один эксперимент Вивальди с тембрами, сдержанный диалог двух солистов, а концерт для двух скрипок ля минор, RV 522 — напротив, бурное соперничество. А самая камерная и интроспективная вещь, вторая «Манчестерская» соната № 2 для скрипки и континуо ре минор, соседствует с двумя частями самого известного концерта Вивальди «Времена года», не нуждающегося в представлении.