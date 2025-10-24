24 и 25 октября в Московской школе кино состоится презентация и обсуждение №13 иллюстрированного журнала о кино ORNAMENT. Новый выпуск посвящён Дэвиду Линчу. На встречах команда ORNAMENT: — впишет творчество Линча в более широкий контекст и объяснят, при чём тут вообще сюрреализм; — наглядно покажет, как именно работает номер и какие фишки в нём есть: готовься обсуждать теории вокруг самого сложного фильма Линча — «Внутренней империи» и самого «простого» — «Простой истории»; В этот раз презентация номера пройдёт в две даты (24 и 25 октября). Программы одинаковые — можно выбрать удобную дату и зарегистрироваться на событие по ссылке. По традиции гостей встреч будут ждать подарки и сюрпризы.