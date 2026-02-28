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Презентация книг «Анти-тех революция» и «Технологическое рабство» + кинопоказ

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное

Про событие

Теодор Качинский — пожалуй, самый известный критик технологий, чья противоречивая фигура сразу всплывает в памяти при обсуждении последствий индустриальной революции. В своих работах он доказывает, что техносистема неизбежно уничтожает человеческую свободу, а в долгосрочной перспективе — и вовсе все сложные формы жизни. Качинский показывает, что технология обладает автономной силой развития, не поддающейся рациональному человеческому контролю. В более поздних трудах он переходит к практической философии, размышляя о стратегии сопротивления системе. На мероприятии выступит переводчик работ Качинского. Также будет кинопоказ фильма — «Тед К. Унабомбер» (2021). Двухтомник можно будет приобрести у представителей издательства «Напильник» по специальной цене. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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