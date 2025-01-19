Мелисса представляет новый ЕР «Ртуть». В январе мощнейший ураган шугейза накроет Петербург и доберётся до московского Powerhouse. Поддерживать данный природный катаклизм будут уже известные всем гранжгейзеры Heavy Plane и новоиспеченные адепты эмо-шугейза EJCT. Будет шумно и громко.