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Про событие
Этот вечер наполнен атмосферой столичного блеска. Красный свет софитов мягко проходит по интерьеру, отражается в бокалах, а на веранде открывается панорама Москвы в закатных огнях. Пространство напоминает кадр из старого фильма, где детали собраны в единый гармоничный образ. В программе — музыка, определившая целую эпоху. Хиты Elvis Presley, The Beatles, Stevie Wonder, George Michael, ABBA и Otis Redding звучат в новых джазовых аранжировках. Roofevents формирует камерный концертный формат, в котором легендарные композиции приобретают иное звучание.
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