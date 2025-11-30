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Pretty Woman. Романтические хиты 70-90-х

Высотка Radisson Collection, Кутузовский проспект, 2/1с1, 3 этаж

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от 4200₽ до 6100₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Этот вечер наполнен атмосферой столичного блеска. Красный свет софитов мягко проходит по интерьеру, отражается в бокалах, а на веранде открывается панорама Москвы в закатных огнях. Пространство напоминает кадр из старого фильма, где детали собраны в единый гармоничный образ. В программе — музыка, определившая целую эпоху. Хиты Elvis Presley, The Beatles, Stevie Wonder, George Michael, ABBA и Otis Redding звучат в новых джазовых аранжировках. Roofevents формирует камерный концертный формат, в котором легендарные композиции приобретают иное звучание.

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