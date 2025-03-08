Мировые хиты, воспевающие женскую натуру, прозвучат в ритмах джаза внутри легендарной высотки в центре Москвы. В живом исполнении столичного крунера Антона Ярославского ты услышишь пленительные и вечные композиции Elvis Presley, George Michael, The Beatles, Stevie Wonder и не только.