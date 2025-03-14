Мировые хиты, воспевающие женскую натуру, прозвучат в ритмах джаза внутри легендарной высотки в центре Москвы. В живом исполнении столичного крунера Антона Ярославского ты услышишь пленительные и вечные композиции Elvis Presley, George Michael, The Beatles, Stevie Wonder и не только. Известный крунер, яркая звезда столичного джаза, узнаваемый бархатный баритон и проникновенная манера исполнения — это всё об Антоне Ярославском. Он пел на сцене Кремля, Арбат Холла, Джазовой Филармонии России и Дубай EXPO, а теперь споёт для тебя в атмосфере Roofevents.