На дегустации сможешь разобраться в виноделии престижных холмов в Просекко. Asolo (Азоло) – небольшая зона в районе Тревизо, признанная DOCG. Известна своим более сухим стилем – Extra Brut и Brut Nature, что встречается реже в других зонах Просекко. Виноградники расположены на крутых холмах, что обеспечивает оптимальный прогрев от солнца и хороший дренаж почвы. Обозначение «Rive» указывает на крутые склоны, где выращивается виноград, и подчёркивает ограниченные объёмы производства. Каждое «Rive» обозначает конкретную коммуну или холм (всего их 43), что делает вина уникальными и связанными с определённым микротерруаром. Виноград собирается исключительно вручную из-за сложности ландшафта. Производство строго контролируется, чтобы сохранить высокое качество. Cartizze – вершина Просекко Superiore DOCG. Это всего лишь 107 гектаров виноградников в районе Вальдоббьядене. Почвы богаты глиной и известняком, которые способствуют развитию яркого аромата и структуры. Виноградники находятся на оптимальной высоте с южной экспозицией, что создаёт баланс между зрелостью ягод и их кислотностью. В сете 5 виноделен, 7 вин, 3 престижные зоны Просекко. Винный лист: 1. Borgo San Pietro Asolo Prosecco Superiore Brut DOCG 2. Tenute Balzan Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut 2023 3. Tenuta Amadio Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut 4. Valdo, Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut 5. Mionetto Rive di Guia Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 6. Bacio della Luna Superiore di Cartizze DOCG 7. Valdo, Cuvee Viviana Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG Dry Ведущий дегустации – Александр Арфеев. Входит – 7 вин. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50