Премьерный спецпоказ участника Канн–2025 Ричарда Линклейтера и его «Новой волны». Фильм представит кинокритик и автор тг-канала Age_of_Cinema Елена Зархина, а после показа куратор Пионера Виктор Прокофьев проведёт обсуждение картины. Елена Зархина, автор Forbes и «Правил жизни»: «Ричард Линклейтер делает свой первый фильм на французском и это, конечно же, кино о кино — о том как Жан-Люк Годар снимал свой дебютный полный метр «На последнем дыхании». Он явно отождествляет себя со всеми этими яркими ребятами в коричневых пиджаках. «Новая волна» — его любовное письмо к тем, кто зародил в нем это яростное желание снимать кино. Именно поэтому в этом фильме так много любви, жизни и хаоса». Ричард Линклейтер — классик современного кино, его знаменитая трилогия из «Перед рассветом» (1995), «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013) исследует течение времени в лёгком жанре лирической комедии. В «Новой волне» режиссёр демонстрирует один из самых культовых периодов истории кино в своём мастерском методе.