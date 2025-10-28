Большой сольный концерта группы «Прекрасно». На концерте будет презентация нового альбома «Потерянные музы», где группа исполнит как новые, так и ранее написанные песни. Концерт поддержит дрим-рок группа «Предсказуемо». Макс, лидер группы, черпает вдохновение из личных и реальных историй, придавая музыке особую глубину и эмоциональность. Каждая песня — это уникальный рассказ, который привлечет как преданных поклонников, так и новых слушателей. Приятным бонусом станет закрытый показ к/м «Не прикажешь», где вокалист команды сыграл одну из главных ролей.