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Прекрасно

Гончарная улица, 7/4с1

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Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино
Концерты

Про событие

Большой сольный концерта группы «Прекрасно». На концерте будет презентация нового альбома «Потерянные музы», где группа исполнит как новые, так и ранее написанные песни. Концерт поддержит дрим-рок группа «Предсказуемо». Макс, лидер группы, черпает вдохновение из личных и реальных историй, придавая музыке особую глубину и эмоциональность. Каждая песня — это уникальный рассказ, который привлечет как преданных поклонников, так и новых слушателей. Приятным бонусом станет закрытый показ к/м «Не прикажешь», где вокалист команды сыграл одну из главных ролей.

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