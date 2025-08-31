Цикл лекций в «Норе» о теле, здоровье и психосоматике. На первой лекции речь пойдёт о предвидении, экстрасенсорике и интуиции. Чем мы видим будущее и видим ли его? Ты узнаешь о нейробиологических аспектах принятия решений и осуществления выбора. О том, каким образом мозг, согласно последним исследованиям, осуществляет «прощупывание» пространства, осознаёт, понимает время и связывает эти величины. Чем человек руководствуется, когда принимает решение и делает выбор? Что лежит в основе озарений и инсайтов? Почему тревожность — это хорошо, и как уровень ментального контроля влияет на способность быть в потоке событий? В первый час пройдёт лекция, а во второй ты сможешь получить ответы на вопросы и пообщаться со спикером. Лектор: Людмила Кравченко — остеопат, секс-терапевт, специалист по ТКМ. Увлекается когнитивистикой и нейробиологией, изучает тактильное мышление тела. Стоимость участия до 27 августа — 1200 рублей, позже — 1500 рублей.