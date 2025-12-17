ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Предновогодний Кинопоказ «Клаус» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Уютный вечер кино, чайной церемонией и новогодней атмосферой. Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая анимационного фильма «Клаус» — тёплая, трогательная и невероятно красивая история, которая переосмысливает легенду о Санта-Клаусе. В центре сюжета — молодой почтальон Джеспер, отправленный в мрачный северный городок, где люди давно разучились общаться и верить в добро. Всё меняется, когда он встречает Клауса — загадочного мастера, чьи игрушки способны оживить даже самый холодный мир. «Клаус» — это история о том, как одно доброе действие запускает цепочку перемен. Запись в VK

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста