Предновогодний Кинопоказ «Клаус» + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Уютный вечер кино, чайной церемонией и новогодней атмосферой. Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая анимационного фильма «Клаус» — тёплая, трогательная и невероятно красивая история, которая переосмысливает легенду о Санта-Клаусе. В центре сюжета — молодой почтальон Джеспер, отправленный в мрачный северный городок, где люди давно разучились общаться и верить в добро. Всё меняется, когда он встречает Клауса — загадочного мастера, чьи игрушки способны оживить даже самый холодный мир. «Клаус» — это история о том, как одно доброе действие запускает цепочку перемен. Запись в VK
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи