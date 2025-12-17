Уютный вечер кино, чайной церемонией и новогодней атмосферой. Просмотр и обсуждение за чашкой ароматного китайского чая анимационного фильма «Клаус» — тёплая, трогательная и невероятно красивая история, которая переосмысливает легенду о Санта-Клаусе. В центре сюжета — молодой почтальон Джеспер, отправленный в мрачный северный городок, где люди давно разучились общаться и верить в добро. Всё меняется, когда он встречает Клауса — загадочного мастера, чьи игрушки способны оживить даже самый холодный мир. «Клаус» — это история о том, как одно доброе действие запускает цепочку перемен. Запись в VK