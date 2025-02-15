Иногда мы ещё ничего не понимаем, едва только чувствуем. Как дуновение весеннего ветерка на лице – свежее, тёплое, несущее надежду – мы сперва предвосхищаем что-то большое и важное. Это будет любовь, обязательно, не бывает, чтобы не было любви. Она определит твою жизнь и создаст новый мир, где любить – это правило действия, а не слов. Языком музыки и тонких оттенков чувств Lumisfera настроит тебя на любовь. Познавать себя и своих любимых приходи в особенное место – Дом Смирнова. Мелодии, наполняющие сердца сильными чувствами, разольются по изящным гостиным и залам старинного особняка. Новое пространство с новой авторской программой – нет ничего лучше, чтобы познать себя в любовном настроении. Дресс-код: Cocktail