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Pre-Opening Party в новом Bazaar Food Hall & Market

BAZAAR food hall & market, М-9 Балтия, 26-й километр, 7А

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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Pre-Opening Party в коллаборации с командой Morning Coffee Club (MCC) — музыкальными трендсеттерами и создателями формата дневных кофе-рейвов. Мероприятие стартует в 13:00 — пространство наполнится фанковыми и соул-вибрациями, создавая ощущение лёгкости и свободы, музыканты Lova Jazz Show погрузят в живые звуки, переосмысляющие современные хиты в изысканной джазовой манере. В их исполнении прозвучит как мягкий, чувственный джаз, так и бодрый вечерний сет с саксофоном и живым вокалом. Кульминацией дня станет выступление новаторского проекта Morning Coffee Club. Их фирменное звучание — афро-хаус, мелодик-хаус, мелодик-техно и современная электронная музыка — наполнят пространство жизнью и ритмом. В течение дня гостей ждут розыгрыши подарков от резидентов, приятные сюрпризы и праздничная летняя атмосфера.

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