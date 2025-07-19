Pre-Opening Party в коллаборации с командой Morning Coffee Club (MCC) — музыкальными трендсеттерами и создателями формата дневных кофе-рейвов. Мероприятие стартует в 13:00 — пространство наполнится фанковыми и соул-вибрациями, создавая ощущение лёгкости и свободы, музыканты Lova Jazz Show погрузят в живые звуки, переосмысляющие современные хиты в изысканной джазовой манере. В их исполнении прозвучит как мягкий, чувственный джаз, так и бодрый вечерний сет с саксофоном и живым вокалом. Кульминацией дня станет выступление новаторского проекта Morning Coffee Club. Их фирменное звучание — афро-хаус, мелодик-хаус, мелодик-техно и современная электронная музыка — наполнят пространство жизнью и ритмом. В течение дня гостей ждут розыгрыши подарков от резидентов, приятные сюрпризы и праздничная летняя атмосфера.