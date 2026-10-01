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«Практическая магия»: показ с обсуждением

Тёплое место, Новокузнецкая улица, 1с1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Один из самый любимых фильмов про ведьм! Вайб «Зачарованных» и «Сабрины» тебе обеспечен. Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сёстрам, обречён умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми. Приготовят яблочный пирог из деревенских яблок, будешь запивать вкусным чаем и смотреть уютное кино. Дресс-код: ведьмы в твоём представлении, дай волю воображению. Вход по тарифу + 400р., включены напитки и угощения. Запись в ТГ

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