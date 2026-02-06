ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Практическая магия

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

История о женской силе, семье и любви, которая сильнее страхов. Тёплый, мистический вечер с ощущением дома. В меню: булочка на выбор Напитки: «midnight cocoa» — тёмное какао; «witchy tea» — травяной чай или гречишный. О фильме: Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста