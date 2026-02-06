История о женской силе, семье и любви, которая сильнее страхов. Тёплый, мистический вечер с ощущением дома. В меню: булочка на выбор Напитки: «midnight cocoa» — тёмное какао; «witchy tea» — травяной чай или гречишный. О фильме: Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто полюбится юным сестрам, обречен умереть молодым. Слухи слухами, однако очаровательным девушкам вовсе не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми.