ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Пожары

Театр Et Cereta, Мясницкая улица, 23

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Запутанный детектив и одновременно современная притча, в которой слышны мотивы эдиповой трагедии. Это три истории, сложенные в одну: истории любви, ненависти и примирения. Это три пути, охваченные пламенем... Французский критик Катрин Ришон назвала «Пожары» поездом, летящим на скорости 300 км в час. Если в него сел, то уже не выскочить: вместе с героями ты преодолеешь весь этот страшный путь от начала до конца, перемещаясь из одного места в другое, из настоящего в прошлое, из зоны молчания на территорию горьких признаний. «Нет ничего прекраснее, чем быть вместе», – говорит главная героиня пьесы Науаль. Когда её дети, исполняя посмертную волю матери, вернутся в её прошлое, когда они узнают своего отца и своего брата, когда найдут свои истоки и смысл своего существования, только тогда они обретут счастье быть вместе, выйдя за пределы молчания. Продолжительность спектакля с антрактом 3 часа 15 минут.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста