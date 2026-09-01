Запутанный детектив и одновременно современная притча, в которой слышны мотивы эдиповой трагедии. Это три истории, сложенные в одну: истории любви, ненависти и примирения. Это три пути, охваченные пламенем... Французский критик Катрин Ришон назвала «Пожары» поездом, летящим на скорости 300 км в час. Если в него сел, то уже не выскочить: вместе с героями ты преодолеешь весь этот страшный путь от начала до конца, перемещаясь из одного места в другое, из настоящего в прошлое, из зоны молчания на территорию горьких признаний. «Нет ничего прекраснее, чем быть вместе», – говорит главная героиня пьесы Науаль. Когда её дети, исполняя посмертную волю матери, вернутся в её прошлое, когда они узнают своего отца и своего брата, когда найдут свои истоки и смысл своего существования, только тогда они обретут счастье быть вместе, выйдя за пределы молчания. Продолжительность спектакля с антрактом 3 часа 15 минут.