Лекция для тех, кто хочет почувствовать искусство, а не просто смотреть на него. В конце XIX века художники совершили тихую революцию: они оставили студии, вышли на улицу и начали ловить то, что раньше считалось недостойным искусства — дрожание света на воде, тень облака на траве, мгновение улыбки. Импрессионизм изменил не только живопись, но и сам способ видеть мир. На лекции ты узнаешь, как французские художники во главе с Клодом Моне научились передавать живое впечатление, а русские мастера — Константин Коровин, Игорь Грабарь, Валентин Серов — наполнили это течение особой лиричностью, мягкостью и глубокой связью с природой. Весна станет главным героем вечера: её изменчивость, воздух и ощущение обновления — именно то, что импрессионисты умели запечатлеть лучше всех. Лектор: Дарья Прохоренко — историк искусства, лектор с опытом работы в ММОМА, Новой Третьяковке и фонде V-A-C. Ведущая подкаста и автор телеграм-канала «Шаги к искусству». Она говорит о сложном просто и тепло — так, чтобы каждому захотелось подойти к картине и посмотреть на неё подольше.