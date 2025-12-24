Интерактивный спектакль за столом, где каждый участник получает роль реального человека из круга Булгакова. Как проходит: Ты получаешь персонажа с готовыми репликами (текст основан на письмах, дневниках, документах эпохи). Действие разворачивается в формате живого диалога — как если бы ты действительно сидел за одним столом с героями истории. Нет сцены, декораций и зрителей: все участники равноправны. Кто может быть твоим персонажем: друг семьи; литературный критик; редактор; знакомый Елены Сергеевны. О чём разговор: судьба рукописей Булгакова; борьба за публикации; бытовые сцены из жизни писателя; споры о творчестве и цензуре. Почему это интересно: Ты говоришь реальными словами исторических лиц. Каждый спектакль уникален — итог зависит от участников. Никаких актёрских навыков: тебе дают текст и контекст. Ключевые факты истории, которые прозвучат: Елена Сергеевна сохранила рукопись «Мастера и Маргариты» вопреки всем трудностям. Её переписка с издательствами — отдельная драма. Дневники Елены Сергеевны — главный источник о последних годах Булгакова. Большинство произведений писателя опубликовали уже после его смерти — благодаря её упорству.