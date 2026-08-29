Последний тёплый день 8
Ольховская ул., 14/1
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от 1700₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
День рождения — лучший повод собрать в одном месте близкую тусовку и закатить громадную летнюю вечеринку. И правда, нет ничего круче, чем вместе сорвать голос, перекрикивая гитарные риффы и барабанную дробь. Тайные гости раскрыты, а это значит, что по доброй традиции скейт-бара на радость любителям проводить август в кругу друзей пошумят топовые поп-панк, альтернативные и мидвест-эмо банды: Bird Bone (Ярославль) Ex Super Heroes (Ярославль) андерскор старше Евы дольшелета So Many Things Поздно Повзрослел Летний лагер Bad Summer (акустика)
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