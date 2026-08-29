ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Последний тёплый день 8

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

День рождения — лучший повод собрать в одном месте близкую тусовку и закатить громадную летнюю вечеринку. И правда, нет ничего круче, чем вместе сорвать голос, перекрикивая гитарные риффы и барабанную дробь. Тайные гости раскрыты, а это значит, что по доброй традиции скейт-бара на радость любителям проводить август в кругу друзей пошумят топовые поп-панк, альтернативные и мидвест-эмо банды: Bird Bone (Ярославль) Ex Super Heroes (Ярославль) андерскор старше Евы дольшелета So Many Things Поздно Повзрослел Летний лагер Bad Summer (акустика)

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста