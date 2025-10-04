Московский проект уличной еды Oz Kebab прощается с точкой на Красном Октябре. Начнётся всё с граффити контеста в 13:00. За свое имя и Oz kebab будут лить легенды улиц: KGS, ИСК, SAR, MDT, 731, RNG, Word, TSM, TAs, Ubix, NoWe, KGM, EXE. Вечерняя программа начнётся в 20:00 и плавно перетечет за полночь. Она украсит вечер dj-сетами и празднованием дня рождения Никиты Мальцева, шефа проекта. Лайнап: Sasha Khizhnyakov / Sofia Rodina / Kovyazin D Будь на чеку: на фейсе встанет строгий Вася из Армы, который кого попало не пускает.