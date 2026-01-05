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Посиделки у Липы: создаём коллаж и смотрим рождественское кино

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Встреча, на которой ты сможешь визуализировать свой 2026 год. Тут соберут все планы, мечты и цели в тёплом, вдохновляющем коллаже. Также приготовят согревающий глинтвейн и устроятся смотреть новогоднее кино. Это встреча для неспешных разговоров, мечтаний и мягкого старта нового года, когда хочется замедлиться, почувствовать атмосферу праздника и настроиться на важное.

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