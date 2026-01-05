Встреча, на которой ты сможешь визуализировать свой 2026 год. Тут соберут все планы, мечты и цели в тёплом, вдохновляющем коллаже. Также приготовят согревающий глинтвейн и устроятся смотреть новогоднее кино. Это встреча для неспешных разговоров, мечтаний и мягкого старта нового года, когда хочется замедлиться, почувствовать атмосферу праздника и настроиться на важное.